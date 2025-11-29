El papa León XIV, con cristianos y musulmanes en Estambul

El papa León XIV alentó este viernes en Estambul a la pequeña comunidad católica de Turquía, en el segundo día de su primer viaje pastoral, informaron medios internacionales.

BUENOS AIRES (NA).- Lo hizo antes de participar en una oración con los ortodoxos con motivo de los 1.700 años del Concilio de Nicea, considerado un hito fundacional del cristianismo, confirmó la Agencia Noticias Argentinas con información internacional del sitio RFI.

Turquía es un país de mayoría abrumadoramente musulmana, pero aun así el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica fue recibido con fervor por cientos de fieles reunidos en la catedral del Espíritu Santo de Estambul.

“El mundo necesita paz, en todas partes. Tenemos problemas graves, en particular en nuestra región y en nuestro país: los extranjeros, los refugiados… creo que el papa tendrá el poder de ayudarlos y que hará todo lo posible. Es lo que más deseo”, comentó una mujer que se encontraba entre la multitud, subraya el sitio francés.

Al Papa se lo notó emocionado, indica la crónica, mientras que agrega que en ese lugar infundió ánimos a sacerdotes y fieles.

“La lógica de lo pequeño es la verdadera fuerza de la Iglesia” católica, en un país en el que los cristianos luchan contra un fuerte sentimiento de exclusión, comentó.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El Papa León XIV es recibido en Estambul, Turquia. Vatican News.