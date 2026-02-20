El oficialismo logró aprobar la reforma laboral en una sesión teñida de escándalos

En una sesión extensa teñida de escándalos, movilizaciones y un paro general de la CGT, el oficialismo logró esta noche aprobar en la Cámara de Diputados la reforma laboral y ahora el proyecto será remitido al Senado para analizar las modificaciones aplicadas en la redacción.

BUENOS AIRES (NA).- La iniciativa recogió 135 votos a favor y 115 rechazos, y ahora para ser convertida en ley deberá ser ratificada por el Senado, ya que se eliminó el artículo 44 que establecía una rebaja de los salarios para los trabajadores que tengan un accidente o enfermedad, fuera del ámbito laboral.

