El Oficial y el Clausura, a pleno

Mañana (tanto aquí como en Ushuaia) y el domingo (solamente en el norte de la provincia) continuará el Campeonato Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF). Mientras que pasado mañana proseguirá el Clausura de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), en dos escenarios.

RIO GRANDE.- El sábado irán al Ana Giró capitalino los mayores de Universitario, y las Sub 16 de ADeFu y Estrella Vóley. Se cruzarán con las mayores de AEP y AEP “C”, y las Sub 16 de AEP y AEP “B”, que jugarán en el Anexo del Microestadio Provincial, donde hará su presentación la categoría Sub 12 femenino. Y el domingo, al Juan Manuel de Rosas vendrán los Sub 16 y Sub 18 de AEP y Centro Galicia.

A dos puntas

Por el Sub 18 femenino (Zona A) del Oficial, ADeFu se impuso de local por 2-0 a Municipal de Ushuaia, con parciales de 25-14 y 25-10, al cabo de 39’. Las riograndenses se alejaron 4-0 con 3 aces de Ferreyro, el empate llegó en 6, con 2 puntos de Zoe Bazán, y un saque de Ovando. Después, Alza y Pereyra desequilibraron para las naranjas. En el segundo período se destacó Camila Bazán (6) en el ganador.

Y en la Segunda División femenina del Clausura, un ADeFu cuyas camisetas llegaron con tardanza doblegó por 2-0 (25-/25-12) a Fénix, con 7 puntos de Urán; y 5 de Godoy, Mansilla, Barrientos, Roca y Ortega.

FENIX 0 * 2 ADEFU

N°/Jugadora Pt. +/- N°/Jugadora Pt. +/-

9.Báez 0 -3 12.C.Urán 7 +5

5.Ocaña 0 -1 7.Rocca 5 +4

4.Aranda 1 -2 0.Barrientos 5 +1

2.Escalante 1 -1 4.Godoy 5 +3

17.Torres 0 -1 11.Mansilla 5 +4

7.Juárez 1 0 1.Galván 3 +3

10.Guanucol 0 -3 5.Alzaga 2 -3

12.Iacovino 0 -3 9.Bazán 1 +1

13.Barrientos 0 0 13.Averbuj 3 +3

25.Orescovich 1 0 14.Ortga 5 +3

E: C.Mondaca 4 -13 E: N.Fernández 31 +24

Líbero: 29.Cavalloni (-3) (F). Parciales: 1° set: ADeFu 25-7 (5-2/10-3/15-5/20-7), en 15’. 2° set: ADeFu 25-12 (5-4/10-8/15-9/20-11), en 17’. Puntos: por errores del rival: Fénix 15, ADeFu 19; totales: Fénix 19, ADeFu 50. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Fénix 4 (0/2/1/1), ADeFu 23 (4/5/10/4). Duración: 0h37m. Arbitros: Darián Gómez (1º)/Guillermo Molini (2°). Gimnasio: Juan Manuel de Rosas (28/09). Motivo: Campeonato Clausura, Asociación de Vóley Río Grande (Mayores femenino, 2da. División). Nota: Pt. (puntos), ± (positivos – negativos).

ADEFU 2 * 0 MUNICIPAL (U)

N°/Jugadora Pt. +/- N°/Jugadora Pt. +/-

9.Olivia Ferreyro 6 +6 73.Priscila Medina 1 -2

5.Maura Alazaga 7 +6 11.Tiana Martínez 0 -5

6.Juana Pereyra 7 +5 9.Vict.von Mundhart 2

4.Cande.Caresano 1 -3 10.Juana Ovando 4 +1

2.Camila Bazán 8 +3 7.Zoe Bazán 3 0

11.Ariana Ganduglia 1 0 2.Mía Giménez 0 -4

1.Abril Valergo 1 +1 6.Nahiara Avilés 0 0

14.Valentina Layús 2 +2 13.Brisa Avalos 0 -1

E: Fernández/Cruz 33 +19 E: Santi./J.Guarda. 10 -10

Líbero: 3.Julieta Díaz (-1) (ADeFu). No ingresaron: 15.Xiomara Sysar, 81.Lucía De Martín (Municipal). Parciales: 1° set: ADeFu 25-14 (5-2/10-6/15-8/20-11), en 17’. 2° set: ADeFu 25-10 (5-0/10-4/15-7/20-8), en 17’. Puntos: por errores del rival: ADeFu 17, Municipal 14; totales: ADeFu 50, Municipal 24. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): ADeFu 21 (4/5/7/5), Municipal 5 (1/2/2/0). Duración: 0h39m. Arbitros: Elián Romero (1º)/José Aramayo (2°). Gimnasio: Anexo Microestadio Provincial (28/09). Motivo: Campeonato Oficial, Federación del Voleibol Fueguino (Sub 18 femenino, Zona A). Nota: Pt. (puntos), ± (positivos – negativos).

RIO GRANDE (SABADO 4)

Hora Categ. Partido

10:00 F-16 AEP-Academia TdF

10:00 M-12 Academia TdF-Casa Deporte

11:15 F-16 AEP “B”-Ctro.Dep.Municipal

11:15 F-May Academia TdF-AEP

12:30 F-16 Imago-Casa Deporte

12:30 F-May Universitario-AEP “C”

13:45 F-16 Ctro.Dep.Municipal-AEP

13:45 M-13 Academia TDF-C.Deporte

15:00 F-16 Casa Deporte-AEP “B”

15:00 F-May AEP-Universitario

16:15 F-16 Academia TdF-Imago

16:15 F-May AEP “C”-Academia TdF

17:30 F-16 AEP-Casa Deporte

17:30 F-16 Imago-Ctro.Dep.Municipal

18:45 F-16 AEP “B”-Academia TdF

Gim: Anexo Microestadio Prov. (C1 y 2).

USHUAIA (SABADO 4)

Hora Categ. Partido

10:00 F-16 AEP “C”-ADeFu

11:15 F-16 Estrella Vóley-Municipal

12:30 -M-May AEP-Universitario

13:45 F-16 Centro Galicia-ADeFu

15:00 F-16 Estrella Vóley-AEP “C”

16:15 M-May Imago-Universitario

17:30 F-16 Municipal-ADeFu

18:45 F-16 Centro Galicia-Estrella V

20:00 M-May Universitario-Centro Galicia

Gimnasio: Profesora Ana Verónica Giró.

RIO GRANDE (DOMINGO 5)

Hora Categ. Partido

12:00 M-16 AEP-Academia TdF

13:30 M-18 Academia TdF-AEP

15:00 M-16 Ctro.Galicia-Academia TdF

16:30 M-18 Ctro.Galicia-Academia TdF

Gimnasio: municipal Juan Manuel de Rosas