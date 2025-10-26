El nuevo lujo: menos ostentación, más conexión



Una nueva forma de viajar crece en el mundo, con experiencias auténticas, inmersas en la naturaleza, que privilegian el silencio, el bienestar y la atención personalizada.

En tiempos de hiperconectividad y sobreestimulación, una nueva sensibilidad comienza a guiar las decisiones de viaje. Lejos del turismo acelerado y del lujo ostentoso, cada vez más personas buscan algo distinto: calma, profundidad y una conexión real con el entorno . Esta tendencia —que globalmente se conoce como Quiet Travel— redefine qué significa viajar bien.

El nuevo lujo ya no está en el exceso, sino en el equilibrio. En el descanso genuino, en la privacidad, en el diseño integrado al paisaje, en la gastronomía con identidad y en los servicios pensados para reconectar cuerpo y mente. Caminatas sin auriculares, comidas sin pantallas, cielos abiertos, silencio, contemplación. Viajar como forma de volver a uno mismo.

En Argentina, tres hoteles expresan esta filosofía con claridad:

Loi Suites Iguazú , en plena selva misionera, ofrece una experiencia inmersiva y sensorial. Pasarelas colgantes, vegetación exuberante, materiales nobles y un diseño que respeta el entorno en un clima subtropical. Spa, gastronomía local y una atmósfera cálida completan una estadía cinco estrellas, con los pies descalzos y el alma liviana, mientras la tranquilidad y el sonido del entorno marcan el ritmo.

Para quienes buscan vivir la experiencia Loi en todo su potencial, la Escapada de lujo es una propuesta exclusiva que combina una ubicación privilegiada —en una Vila con vistas al río— con servicios únicos: pensada para dos personas, acompañadas por la atención personalizada del equipo del hotel, se desarrolla en un ambiente de 57 m², integrando relax, gastronomía y actividades en la naturaleza.

Loi Suites Chapelco , en el corazón de la Patagonia y en las inmediaciones del Parque Nacional Lanín, propone lujo sereno en contacto con la montaña. A sólo 4 kilómetros del Aeropuerto de Chapelco y a 17 kilómetros de la ciudad de San Martín de los Andes, el hotel está emplazado en un predio de 226 hectáreas, dentro del complejo Chapelco Golf & Resort.

Allí se invita a vivir la región con tiempo y calma: habitaciones amplias, un spa con vistas panorámicas, sabores regionales y actividades al aire libre —como golf, trekking, pesca y esquí— se integran de manera perfecta para ofrecer una experiencia donde la naturaleza y el descanso van de la mano.

Los Cauquenes Resort + Spa + Experiences , en Ushuaia, lleva la experiencia al extremo sur del continente. Con 54 habitaciones, el único hotel de alta gama ubicado sobre la playa del Canal Beagle combina atención personalizada, paisajes imponentes y propuestas de exploración diseñadas para conectar con la esencia del lugar.

Piscina in-out y un completo Spa con gimnasio y sauna , ideales para quienes buscan descanso y bienestar en un entorno incomparable. La propuesta gastronómica fueguina se complementa con un Wine Bar, programas gourmet y experiencias de aventura y navegación, que permiten descubrir el Fin del Mundo desde una perspectiva exclusiva.

Tres destinos, una misma visión: viajar sin estridencias, con sentido, buscando algo más profundo que una estadía.

El nuevo lujo no se ve, se siente.

FUENTE: BRERA PR