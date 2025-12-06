El New York Times demanda al Departamento de Defensa de Estados Unidos

El periódico The New York Times demandó al Departamento de Defensa de Estados Unidos por sus normas restrictivas sobre los medios de comunicación, argumentando que la política del departamento viola la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

WASHINGTON (Xinhua/NA).- La demanda se presentó ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, nombrando como acusados ​​al Departamento de Defensa, al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell.

El 6 de octubre, el departamento emitió una nueva política sobre las Credenciales Alternativas para las Instalaciones del Pentágono —también llamadas insignias o pases de edificio— que otorga a los funcionarios del departamento “plena discreción” para suspender de inmediato y, en última instancia, revocar las credenciales de un periodista por participar en la recopilación de noticias legal, tanto dentro como fuera del Pentágono.

También lo habilita a hacerlo por reportar cualquier información que los funcionarios del departamento no hayan aprobado, señala la denuncia.

“Esta política, que viola la Primera Enmienda, busca restringir la capacidad de los periodistas para hacer lo que siempre han hecho: hacer preguntas a los empleados del gobierno y recopilar información para reportar historias que lleven al público más allá de los pronunciamientos oficiales”, continúa la denuncia.

El departamento exige a los reporteros firmar un formulario de 21 páginas que establece restricciones a las actividades periodísticas, incluyendo solicitudes de información sobre artículos y consultas a fuentes del Pentágono, según informó The New York Times en un informe.

“Los reporteros que no cumplan podrían perder sus pases de prensa”, afirmó.

La demanda solicitaba una orden judicial que suspendiera la aplicación de las normas y una declaración de que las disposiciones “que afectan el ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda” eran ilegales, según el informe.

“Estamos al tanto de la demanda del New York Times y esperamos abordar estos argumentos en los tribunales”, declaró Parnell en un comunicado.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Sede Del Periódico The New York Times. Redes.