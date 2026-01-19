El Museo del Fin del Mundo se suma a las actividades de verano

En el marco de Verano TDF, el Museo del Fin del Mundo realizará una serie de actividades para ofrecer espacios de encuentro, intercambio de saberes, esparcimiento, recreación, reflexión, crítica y aprendizaje para público en general.

Las propuestas buscan que la comunidad conozca las diversas muestras de ambas sedes del Museo que tienen relación con la Arqueología, la Historia y las Ciencias Naturales.

Natalia Pérez, jefa del Dpto. de Extensión, expresó al respecto que “a través del juego los participantes podrán recorrer la sala interactiva Viaje al origen, también, simular una excavación arqueológica y conocer los instrumentos que se utilizan, cómo se plantean las cuadriculas y cómo se realiza la excavación”.

“Además los visitantes podrán recorrer la muestra de Aves con una salida de campo con

material de apoyo: binoculares y guías de reconocimiento”, agregó.

Asimismo Pérez comentó que “en cuanto a la actividad relacionada a la historia se realizará una caminata hacia la Bahía Encerrada y la Antigua Misión Anglicana, que busca reflexionar sobre el contacto y las relaciones sociales entre los misioneros y los yaganes y concientizar sobre la preservación e impacto ambiental de reservas naturales, especialmente la Reserva Natural Bahía Encerrada”.

Las actividades son gratuitas y para toda la familia.

Cronograma con días y horarios

Arqueología

“Viaje al origen: pueblos originarios y arqueología”

Jueves 22/01 y jueves 29/01

Hora: 15:00

Duración: 1 hora

Edades: 7 a 12 años

En Sede Fundacional del Museo del Fin del Mundo (Maipú 173)

“Arqueólogos/as en acción”

Jueves 05/02 y jueves 19/02

Hora: 15:00

Duración: 1 hora

Edades: 5 a 7 años acompañados/as de sus familias

En Sede Fundacional del Museo del Fin del Mundo (Maipú 173)

Ciencias Naturales

“Aves del Fin del Mundo”

Jueves 12/02 y Viernes 20/02

Hora: 15:00

Duración: 1 hora

Edades: para toda la familia

En Sede Fundacional del Museo del Fin del Mundo (Maipú 173)

Historia, Arqueología y Ciencias Naturales

“Un recorrido con historia y naturaleza: Bahía Encerrada y la antigua Misión

Anglicana”

Viernes 13/02 y viernes 27/02

Hora: 15:00

Duración: 2 hs. aprox.

Edad: público en general

Punto de encuentro: Cartel de Ushuaia (intersección Pje. Luis Pedro Fique y Av.

Prefectura Naval Argentina) dónde iniciará el recorrido que incluirá la visita a la Reserva

Natural Urbana Bahía Encerrada y el sitio histórico de La Misión Anglicana.

Inscripciones para cualquiera de las actividades en el formulario https://forms.gle/U6Ca4eJuYW5hSUZ17

Por consultas comunicarse al mail: extension.mfm@gmail.com