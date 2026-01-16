El municipio realizó un operativo de limpieza en la pista del avión

El Municipio de Río Grande llevó adelante un operativo de limpieza en las cabeceras de la pista del avión, ubicadas al norte de la ciudad, con el objetivo de preservar el entorno y reforzar las acciones de cuidado ambiental en sectores estratégicos.

Durante el operativo se retiraron distintos tipos de residuos que habían sido arrojados de manera irresponsable en la zona, generando un impacto negativo en el ambiente y afectando las condiciones del lugar.

Las tareas se desarrollaron con equipamiento y personal de la Dirección de Higiene Urbana, en articulación con el área de Transporte, quienes llevaron adelante la recolección y disposición adecuada de los residuos.

Desde el Municipio se destacó la importancia de este tipo de intervenciones para mantener la ciudad limpia y cuidada, promoviendo la responsabilidad colectiva en el cuidado de los espacios públicos y naturales.

Asimismo, se recuerda que la limpieza de banquinas corresponde a Vialidad Nacional. No obstante, se invita a vecinas y vecinos, a quienes transitan por las rutas y a los profesionales del volante a colaborar evitando arrojar residuos y contribuyendo al cuidado del ambiente.