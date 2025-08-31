El Municipio realizará un ciclo de charlas: «Industria y soberanía, defendamos lo nuestro»

En el marco del Día de la Industria, el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, junto a la UTN Facultad Regional TDF, llevará adelante un espacio abierto a la comunidad para reflexionar sobre el desarrollo productivo de Río Grande como pilar en la construcción de la soberanía. Será el martes 2 de septiembre, a partir de las 15 horas en la biblioteca de dicha casa de estudios.

RIO GRANDE.- En pos de generar un espacio que permita reivindicar a la industria como el motor fundamental hacia la transformación del desarrollo local, el Municipio -a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo- y la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional TDF llevarán adelante el ciclo de charlas “Industria y Soberanía: Defendiendo lo Nuestro”.

De la mano de diferentes disertantes del sector público y privado, las y los vecinos no solo conocerán los proyectos actuales, sino también podrán reflexionar y debatir sobre el avance hacia la ampliación de la matriz productiva y el desarrollo del entramado productivo local.

La apertura será a las 15 horas, de la mano del secretario de Cultura y Extensión de la UTN, Fabio Seleme y el secretario de Desarrollo Productivo del Municipio, Facundo Armas.

A las 16 horas, el Ing. Carlos Fiscante (Dirección de Empleo), hablará sobre “Inserción y Capacitación para la Industria”, luego, alumnos de la UTN presentarán “Obtención de fibras de poliéster a partir del reciclado del PET”. Continuarán miembros de Grupo BGH quienes llevarán a cabo la charla sobre “Industria en Movimiento: Procesos Competitivos para un Contexto Exigente”.

Se sumarán a las disertaciones: Electro Fueguina con “Procesos de Fabricación de Aires Acondicionados”; Chinoa hablará sobre “Fabricación Chocolate Bean to Bear en Tierra del Fuego”; Tecnomyl presentará “Compromiso con la Calidad: Quiénes Somos y Cómo Fabricamos en la Industria Fitosanitaria regulada”. Finalmente, CENTEC expondrá sobre “El Centro Tecnológico y su Rol como Soporte a la Industria”.

Es de mencionar que, el ciclo de charlas contará con la participación de estudiantes de colegios secundarios, terciarios y universitarios.

La propuesta es abierta a toda la comunidad, por lo que se invita a las y los vecinos riograndenses a sumarse a las capacitaciones, entendiendo que la participación de cada uno es fundamental para el fortalecimiento y la defensa de nuestra industria.