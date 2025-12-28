El Municipio realiza operativos de control al transporte público de pasajeros

El Municipio -a través de la Dirección General de Transporte Público y Movilidad Urbana- lleva adelante diversos operativos a fin de controlar aquellos vehículos que prestan el servicio de transporte público de pasajeros.

El cuerpo de inspectores controla el servicio de público colectivo de pasajeros a los fines de que la prestación sea en condiciones de normalidad y regularidad.

Se trata de controles aleatorios donde se supervisa que los vehículos tengan la documentación correspondiente, ya sea el seguro para transporte de pasajeros, la revisión técnica obligatoria, que los choferes cuenten con la licencia profesional que los habilite a conducir este tipo de transporte, entre otras.

Asimismo, se controla el estado de conservación de las unidades a fin de que las mismas cuenten con los elementos de seguridad correspondiente y estén en buenas condiciones para prestar el servicio.

Por medio de esta acción, el Municipio apunta a resguardar la seguridad vial y ciudadana en Río Grande mejorando permanentemente el servicio público de pasajeros.