El Municipio invita al «Mini Parque Vial»

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, llevará adelante una jornada recreativa destinada a las infancias y sus familias, con el objetivo de promover la educación vial a través del juego y la participación comunitaria.

La actividad «Mini Parque Vial» se realizará el 7 de diciembre a las 14 horas en el Cono de Sombra (Posadas y Santa Fe) y será de acceso libre y gratuito.

Durante el encuentro, niñas y niños podrán recorrer un circuito especialmente diseñado para aprender, de manera lúdica, la importancia de respetar las normas de tránsito y comprender conceptos básicos de seguridad vial.

Si bien se invita a las familias a llevar bicicletas, monopatines o rollers, no es un requisito: también habrán disponibles bicicletas, monopatines y mini autitos para que todas las infancias puedan disfrutar del Mini Parque Vial sin necesidad de llevar elementos propios.

El evento busca generar un espacio de encuentro familiar donde el aprendizaje y el juego se combinen para fortalecer hábitos responsables desde la primera infancia. A través de señales y recorridos el circuito permitirá que los chicos incorporen conocimientos esenciales para una movilidad más segura.