El Municipio invita a una jornada abierta de aquagym

El Municipio de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, invita a vecinos y vecinas a participar de una jornada abierta de Aquagym que se llevará adelante este sábado 25 de octubre en el Natatorio “Eva Perón”.

La actividad está destinada a personas mayores de 18 años. Contará con dos turnos disponibles y cupos limitados: a las 10:00 y a las 11:00 horas.

Para participar, las y los interesados deberán contar con la revisación médica, que se podrá realizar en el mismo Natatorio de lunes a viernes de 7 a 22 horas, hasta el viernes 24 inclusive. El día de la actividad se requerirá asistir con malla deportiva, gorro de natación, toalla y ojotas o algún calzado similar para transitar en el interior de las instalaciones.

La inscripción se realizará a través del siguiente formulario web: https://bit.ly/43tk04D. Asimismo, se solicita concurrir 10 minutos antes del inicio de la actividad para confirmar la asistencia.

De esta manera, el Municipio sigue promoviendo hábitos saludables y fomentando el deporte como herramienta de bienestar e integración para toda la comunidad.