El Municipio invita a ser parte del Carnaval en la Av. Perito Moreno

Este domingo, desde las 15 horas, las y los riograndenses recibirán con música y color el Carnaval Central en la Av. Perito Moreno.

La propuesta invita a familias, vecinos y vecinas de todas las edades a disfrutar de una tarde colmada de música, color y alegría, con la participación de batucadas, comparsas, murgas y bandas provenientes de distintos puntos de la provincia, que darán vida a una de las festividades populares más esperadas del verano.

El Carnaval Central se consolida año tras año como un espacio de encuentro comunitario, donde se pone en valor el trabajo de los y las artistas locales, se promueve el uso del espacio público y se fortalecen las expresiones culturales que forman parte de la identidad riograndense.

Desde el Municipio de Río Grande se invita a la comunidad a acercarse y ser parte de esta celebración, pensada para compartir en familia y disfrutar de una propuesta cultural gratuita, inclusiva y al aire libre.