El Municipio informa que estará abierto el Registro Único de Demanda Habitacional

El Municipio de Río Grande informa a los vecinos y vecinas que del 2 al 13 de marzo estará abierto el Registro Único de Demanda Habitacional de la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Gobierno.

RIO GRANDE.- La política habitacional es un eje central de la gestión municipal, en el que se trabaja para dar respuestas concretas en el corto y mediano plazo a cada familia de Río Grande.

En este marco, el Municipio comunica que los interesados en inscribirse al Registro Único de Demanda Habitacional deberán presentar el DNI original del titular y cónyuge (en caso de corresponder) y el Libre de deuda universal, tramitado ante la Dirección de Rentas o en el apartado de «Mis Impuestos» de la página del Municipio: https://www.riogrande.gob.ar/ el cual tiene una vigencia de 48 horas.

Asimismo, cumplir con los siguientes requisitos: ser argentino nativo o naturalizado, mayor de edad; poseer domicilio real en la ciudad de Río Grande; tener residencia continua comprobable de 2 años como mínimo; no tener bienes inmuebles.

Las inscripciones se realizarán del 2 al 13 de marzo, en la Subsecretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, ubicada en 9 de Julio 601 (Planta Baja), de lunes a viernes, de 9 a 16 horas.

Además, quienes deban realizar actualización de datos a fin de mantener su legajo vigente deberán acercarse con DNI y libre de deuda, del 20 al 30 de cada mes (una vez al año), sin excepción.

Por otra parte, aquellos estudiantes fuera de la provincia podrán renovar por mail dir.politicashabitacionales@riogrande.gob.ar enviando DNI, libre de deuda universal y certificado de alumno regular.