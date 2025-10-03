El Municipio impulsa las escuelas deportivas

La gestión del intendente Martín Perez continúa consolidando su política de acceso al deporte con el crecimiento sostenido de las escuelas deportivas, que hoy se desarrollan en 19 espacios municipales distribuidos en toda la ciudad.



RIO GRANDE.- Las propuestas alcanzan a infancias, juventudes y adultos mayores, ofreciendo actividades gratuitas y accesibles que promueven la inclusión, la salud y el desarrollo comunitario.

En este marco, el Municipio organizó diversos encuentros deportivos en básquet, handball, vóley y gimnasia artística, donde vecinos y vecinas participaron activamente, compartiendo jornadas de integración y formación.

A esto se suman encuentros de natación en el Natatorio Municipal «Eva Perón» donde deportistas de distintas edades tuvieron la posibilidad de mostrar sus habilidades, en instancias que promovieron el desarrollo y la mejora de su rendimiento.

Desde el área de Deportes se trabaja en la planificación, ejecución y seguimiento de cada disciplina, con el objetivo de garantizar que cada riograndense tenga la posibilidad de acceder al deporte como una herramienta fundamental para el bienestar integral.

“La gestión deportiva municipal tiene como eje principal garantizar el acceso igualitario al deporte. Cada encuentro refleja el trabajo sostenido que realizamos junto a los equipos y las familias”, destacó Antonela Soto, directora de Deportes de la Subsecretaría de Deportes.

El Municipio reafirma así su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura deportiva, el acompañamiento y la promoción de actividades que contribuyen a una ciudad más saludable, inclusiva y con mayores oportunidades para todos y todas.