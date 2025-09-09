El municipio estuvo presente en los 70 años de Farmacia del Pueblo

La Farmacia celebró sus siete décadas de trayectoria ininterrumpida, siendo un verdadero ícono de la ciudad. En este marco, el Municipio compartió junto a la comunidad, para agasajar a este espacio que forma parte de la historia riograndense.

El pasado sábado 6 de septiembre, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, la directora de Comercio e Industria, Valeria Sánchez y el director general de Participación Vecinal, Rodrigo Cazenave, acompañaron a la Farmacia del Pueblo en la celebración de su 70º aniversario, formando parte de la historia y la identidad de Río Grande.

El Secretario hizo entrega, en nombre del Municipio, de distintos presentes, para agasajar a este histórico espacio relacionado con la salud y al cuidado personal.

A lo largo de estos años, la Farmacia ha acompañado a generaciones de familias riograndenses, conservando el carácter de emprendimiento familiar que mantiene la atención cercana y personalizada como su sello distintivo.