El Municipio de Ushuaia refuerza los controles de tránsito

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Dirección de Tránsito, realizó este miércoles un operativo de control vehicular en la avenida Maipú, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normativas viales vigentes y promover una circulación segura en la ciudad.

Durante la jornada se verificó documentación, condiciones de seguridad y cumplimiento de las ordenanzas locales en vehículos particulares y unidades de transporte. Se inspeccionaron 65 vehículos, de los cuales 4 fueron incautados por falta de la documentación obligatoria.

Desde el Municipio recordaron la importancia de portar la documentación requerida y respetar las normas de tránsito tanto dentro de la ciudad como en los accesos y rutas cercanas.

Estas acciones forman parte del trabajo permanente que lleva adelante la Municipalidad para fortalecer la seguridad vial y prevenir situaciones de riesgo para vecinas y vecinos.