El Municipio de Tolhuin realizó una jornada de limpieza y colocación de cartelería

miércoles 10 de diciembre de 2025
El Municipio de Tolhuin llevó adelante una jornada de limpieza en el barrio Altos de la Montaña, actividad organizada por la Coordinación de Ambiente y Hábitat Urbano.

La iniciativa se desarrolló en el marco del Día Mundial de la Limpieza y tuvo como eje el trabajo conjunto entre agentes municipales y vecinos del sector.

La jornada consistió en la recolección de residuos en distintos puntos del barrio, logrando reunir un total de 50 bolsas, lo que contribuyó a mejorar y sanear el entorno inmediato y la zona que bordea la Reserva Natural Urbana.

Además, se colocaron más de 20 carteles identificatorios en los límites de esta área protegida, una acción que busca reforzar la concientización ambiental y la protección del espacio natural que rodea a Altos de la Montaña.

Según lo informado, la actividad se realizó con el objetivo de mantener el barrio en mejores condiciones y promover el compromiso comunitario con el cuidado del ambiente.

Desde el Municipio local destacaron que estas acciones forman parte de un trabajo sostenido junto a la comunidad. Aunque no se detallan futuras fechas o actividades complementarias, se remarcó el agradecimiento a los vecinos y vecinas que participaron por su aporte al cuidado del Corazón de la isla.

