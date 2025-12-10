El Municipio de Tolhuin realizó una jornada de limpieza y colocación de cartelería

El Municipio de Tolhuin llevó adelante una jornada de limpieza en el barrio Altos de la Montaña, actividad organizada por la Coordinación de Ambiente y Hábitat Urbano.

La iniciativa se desarrolló en el marco del Día Mundial de la Limpieza y tuvo como eje el trabajo conjunto entre agentes municipales y vecinos del sector.

La jornada consistió en la recolección de residuos en distintos puntos del barrio, logrando reunir un total de 50 bolsas, lo que contribuyó a mejorar y sanear el entorno inmediato y la zona que bordea la Reserva Natural Urbana.

Además, se colocaron más de 20 carteles identificatorios en los límites de esta área protegida, una acción que busca reforzar la concientización ambiental y la protección del espacio natural que rodea a Altos de la Montaña.

Según lo informado, la actividad se realizó con el objetivo de mantener el barrio en mejores condiciones y promover el compromiso comunitario con el cuidado del ambiente.

Desde el Municipio local destacaron que estas acciones forman parte de un trabajo sostenido junto a la comunidad. Aunque no se detallan futuras fechas o actividades complementarias, se remarcó el agradecimiento a los vecinos y vecinas que participaron por su aporte al cuidado del Corazón de la isla.