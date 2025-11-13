El Municipio de Tolhuin finalizó la ampliación de redes de gas en Altos del Shion

El Municipio de Tolhuin concretó una nueva obra de ampliación de redes de gas natural destinada a fortalecer la infraestructura energética del sector turístico local. Los trabajos se llevaron adelante en la zona de Altos del Shion y benefician directamente a tres complejos turísticos que en conjunto suman cerca de 100 plazas disponibles.

La intervención incluyó la instalación de 800 metros de cañería troncal, permitiendo mejorar la conectividad y el acceso al servicio de gas natural en un punto estratégico para la actividad turística. Con esta obra, el Municipio continúa acompañando el crecimiento sostenido del turismo en Tolhuin, impulsando inversiones que fortalecen tanto la capacidad de recepción de visitantes como la calidad de los servicios ofrecidos.

A través de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano del Municipio destacaron que esta inversión representa un paso más en la consolidación de Tolhuin como un destino preparado para recibir visitantes durante todo el año, garantizando infraestructura moderna, eficiencia energética y sustentabilidad en su desarrollo. “Cada obra de gas que concretamos no solo mejora la calidad de vida de nuestros vecinos, sino que también potencia el desarrollo económico local, generando más oportunidades para quienes apuestan al turismo como motor de crecimiento”, señaló el Secretario de Planificación y Desarrollo Urbano, Arq. Hugo Gómez.

Con esta acción, el Municipio avanza en su compromiso con la planificación territorial y el acompañamiento a los sectores productivos, dándole continuidad a un trabajo sostenido que busca equilibrar el desarrollo urbano con el impulso turístico.