El Municipio de Tolhuin convoca a votar el muñeco de la Quema 2025

El Municipio de Tolhuin lanzó oficialmente la convocatoria para participar de la Quema del Muñeco 2025, una de las tradiciones comunitarias más arraigadas de la ciudad, e invitó a vecinos y vecinas a elegir qué personaje será el encargado de despedir el año.

La celebración se realizará el 31 de diciembre, después de las 00 horas —ya en la madrugada del 1° de enero—, en el Campo de Doma Cura Gaucho José Zink, como un espacio de encuentro colectivo para recibir el año que comienza.

En esta edición, la comunidad puede votar entre dos personajes: Stitch, de Lilo y Stitch, y Nick Wilde, de Zootopia 2. El personaje más votado será el muñeco que arda en la última noche del año, representando el cierre de una etapa y la bienvenida a lo nuevo. Desde el Municipio local se informó que el miércoles 24 se dará a conocer el resultado de la votación.

Link para votar: https://www.facebook.com/share/p/14RSqRgqWAC/?mibextid=wwXIfr

La actividad es organizada por el Municipio de Tolhuin, que por segundo año consecutivo asume la coordinación integral del evento. Esta continuidad se da a partir de la decisión de la familia Maslov-Barrientos, creadora de la Quema del Muñeco, de ceder la organización a la gestión municipal, garantizando así la permanencia de esta celebración como un evento público y comunitario.

Realizada durante más de dos décadas, la actividad se consolidó como uno de los eventos culturales más significativos de la ciudad. En reconocimiento a su impacto social y comunitario, la celebración fue declarada de interés municipal, reforzando su valor como parte del patrimonio cultural de Tolhuin.