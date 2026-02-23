El Municipio de Tolhuin celebró el Carnaval

El Municipio de Tolhuin llevó adelante una edición del carnaval popular, con una jornada que reunió a familias de la ciudad en un espacio de recreación y encuentro comunitario.

Durante la tarde se desarrollaron actividades al aire libre con propuestas para todas las edades, incluyendo juegos con espuma, baile, música en vivo y la tradicional chocolatada compartida. La iniciativa contó con la participación de emprendedores gastronómicos locales, quienes acompañaron el evento con sus propuestas.

Desde la organización se destacó el trabajo del personal municipal que intervino en la logística y coordinación general para garantizar el normal desarrollo de la actividad.

En esta oportunidad, Casa Salco realizó un aporte que permitió sumar juegos con espuma para las infancias. Asimismo, se agradeció a ATE por la cesión del espacio y el acompañamiento institucional.

El espectáculo artístico estuvo a cargo de la Murga Explosiva Pizpireta, la Comparsa Tricolor de la ciudad de Río Grande y la Batucada de Tolhuin, agrupación local que continúa consolidando su participación en eventos culturales de la ciudad.

Desde el Municipio señalaron que estos encuentros forman parte de una política de fortalecimiento de la cultura popular y la generación de espacios recreativos accesibles para la comunidad.

Finalmente, se invitó a vecinos y vecinas a proponer nuevas instancias para que la batucada y las propuestas musicales puedan replicarse en distintos barrios de Tolhuin.