El Municipio de Tolhuin avanza en la gestión de residuos con inversiones ambientales

El Municipio de Tolhuin continúa fortaleciendo su política de gestión ambiental con medidas concretas que apuntan a mejorar el tratamiento de los residuos y garantizar un entorno más saludable para la comunidad.

A través de la Coordinación de Ambiente y Hábitat Urbano, se adquirieron 10.000 m² de geomembrana de 1.500 micrones, material fundamental para la impermeabilización del nuevo módulo de disposición final en el Relleno Sanitario, cuya obra está prevista para comenzar a mediados de septiembre.

Este avance no se da de manera aislada, sino que se enmarca en un plan integral que también contempla la optimización de la planta de reciclado municipal. En ese sentido, gracias a la incorporación de una nueva enfardadora, el Municipio logró concretar el primer envío de cartones reciclados del año 2025, asegurando que los cubos tengan el peso y la compactación adecuada para su traslado fuera de la provincia.

Ambas acciones reflejan un mismo objetivo: consolidar una gestión moderna y sustentable de los residuos. “Cada inversión, cada mejora en la logística, nos permite reforzar el compromiso con el cuidado del ambiente y con la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”, destacaron desde el área.

El trabajo, que contó además con la colaboración de la Coordinación de Servicios Públicos, muestra la importancia del esfuerzo conjunto dentro del Municipio para generar soluciones de fondo. En palabras de los responsables de la iniciativa: “En Tolhuin seguimos avanzando en equipo, apostando a una ciudad que cuida sus recursos y piensa en las próximas generaciones”.