El Municipio de Tolhuin abrió la inscripción a las Becas Municipales

El Municipio de Tolhuin, a través de la Dirección de Juventudes, lanzó la convocatoria a las Becas Municipales 2026, una política pública destinada a acompañar a estudiantes de la ciudad en su formación académica de nivel superior.

La iniciativa está dirigida a personas de Tolhuin que se encuentren cursando carreras universitarias, terciarias o de posgrado en instituciones públicas, provinciales o nacionales. El objetivo es fortalecer el acceso, la permanencia y la continuidad educativa, brindando un respaldo concreto a quienes apuestan por su desarrollo profesional.

Desde la Dirección de Juventudes destacaron que estas becas representan una herramienta clave para promover la inclusión educativa y generar más oportunidades para jóvenes tolhuinenses, entendiendo que invertir en educación es también invertir en el crecimiento de la comunidad.

Las y los interesados pueden acercarse a la Oficina de Juventudes, ubicada en 2 de Abril 1398, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 horas, donde recibirán asesoramiento e información sobre los requisitos y el proceso de inscripción.

De esta manera, el Municipio reafirma su compromiso con el acompañamiento a las juventudes y con la construcción de un Tolhuin con más oportunidades para todos y todas.