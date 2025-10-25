El Municipio de Río Grande recuerda que rigen disposiciones por la veda electoral

El Municipio de Río Grande recuerda a la comunidad que, en el marco de las elecciones nacionales que se desarrollarán este domingo 26 de octubre, rigen las disposiciones establecidas por la veda electoral, conforme a lo dispuesto por la legislación nacional vigente.

En este sentido, queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas desde las 20 horas de este sábado 25 de octubre hasta las 21 horas del domingo 26.

La medida alcanza a bares, restaurantes, supermercados, despensas y cualquier otro establecimiento comercial que expenda bebidas alcohólicas, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral y el cumplimiento de las normas cívicas.

Cabe aclarar que dichos espacios podrán permanecer abiertos al público hasta las 00 horas del día domingo -sin expendio de bebidas alcohólicas-. Asimismo, no se podrán realizar espectáculos públicos, fiestas o eventos masivos.

El Municipio de Río Grande recuerda a los vecinos y vecinas respetar estas disposiciones, que tienen como finalidad favorecer una jornada electoral ordenada, pacífica y transparente.