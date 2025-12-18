El Municipio de Río Grande recuerda que está prohibido el uso y venta de pirotecnia

El Municipio de Río Grande recuerda a la comunidad que el uso y venta de pirotecnia no está autorizado en la ciudad. Esta medida busca proteger y garantizar la seguridad de los ciudadanos, y preservar el bienestar de nuestros vecinos y mascotas.

En Río Grande está prohibido el uso y la tenencia, fabricación, comercialización, depósito y venta al público de artículos de pirotecnia y cohetería. De acuerdo a la ordenanza 4026/2019 sancionada por el Concejo Deliberante.

En el marco de las celebraciones de fin de año, el Municipio insta a la colaboración y responsabilidad de todos los vecinos y vecinas para unas fiestas responsables y seguras.