El Municipio de Río Grande puso en marcha una nueva edición del Operativo Vida

El Municipio de Río Grande lanzó este 6 de diciembre una nueva edición del Operativo Vida, el dispositivo que acompaña a las familias en el inicio del período vacacional y promueve viajes seguros dentro y fuera de la provincia.

Este año, el operativo se reubicará sobre la Ruta Nacional Nº 3, en sentido sur, una decisión tomada ante el aumento previsto de la circulación vehicular dentro de la provincia y la necesidad de muchos vecinos y vecinas de trasladarse a Ushuaia para tomar vuelos durante el cierre temporal del aeropuerto de Río Grande a partir de enero.

Durante toda la temporada, habrá personal de Tránsito, Control Vehicular, Educación Vial y Defensa Civil brindando asistencia, información y acompañamiento a cada familia que inicie su viaje. Los equipos entregarán un kit con recomendaciones para una conducción segura; información útil para viajar por rutas fueguinas y elementos obligatorios para circular; contactos de emergencia y sugerencias para quienes viajan con mascotas. También se incorporan bolsas de residuos para fomentar el cuidado ambiental en zonas naturales y de acampe.

Al respecto, el subsecretario de Servicios y Seguridad Ciudadana, Javier Calisaya, afirmó que “este año decidimos relanzar el Operativo Vida con presencia en la salida sur de la ciudad, entendiendo que muchas familias, por la situación económica, elegirán vacacionar dentro de la isla o aprovechar los días de buen clima para disfrutar del campo y de los atractivos propios de nuestra provincia”.

Además, agregó que “por eso reforzamos el kit con información útil y elementos como bolsas de residuos, promoviendo tanto la seguridad vial como el cuidado del ambiente durante cada viaje”.

Con esta nueva edición del Operativo Vida, el Municipio de Río Grande reafirma su compromiso con la prevención, la educación vial y el acompañamiento a las familias, garantizando un verano más seguro, responsable y sustentable para toda la comunidad.