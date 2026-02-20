Más de 10 mil niños y niñas participaron de una propuesta que se consolida como política pública de inclusión y promoción del deporte en Río Grande.

El Municipio de Río Grande llevó adelante el cierre de las Colonias Deportivas de Verano 2026, una iniciativa que convocó a niños, niñas, adolescentes y personas mayores de toda la ciudad, consolidándose como una política pública orientada a la promoción del deporte, la recreación y la inclusión social.

La jornada de cierre se desarrolló en dos espacios emblemáticos: el grupo de los más pequeños compartió actividades en el Polideportivo Carlos Margalot, mientras que los más grandes realizaron su encuentro en la cancha de fútbol del Centro Deportivo Municipal. Allí se vivió una tarde de juegos, actividades recreativas y propuestas pensadas para celebrar lo compartido durante el verano.

En los meses de enero y febrero, las colonias se desarrollaron en distintos espacios municipales, garantizando el acceso al deporte y la recreación en cada barrio de la ciudad. Las actividades tuvieron lugar en el Centro Deportivo Municipal, el Polideportivo Carlos Margalot, el Gimnasio Juan Manuel de Rosas, el Gimnasio Malvinas Argentinas y el Gimnasio Margen Sur.

Además de las tradicionales colonias, el Municipio impulsó propuestas de deporte adaptado y actividades destinadas a personas mayores, ampliando el alcance de la política deportiva. Más de 10.000 niños y niñas participaron de la iniciativa a lo largo del verano, alcanzando un número histórico para la ciudad.

A su vez, el Municipio garantizó el acceso al Natatorio Municipal “Eva Perón”, donde se implementó un sistema de turnos que permitió que más de 4.000 vecinos y vecinas disfrutaran de la pileta sin necesidad de ser socios. También se desarrollaron propuestas de acondicionamiento físico y zumba destinadas a mayores de 18 años, con la participación de más de 1.500 personas.

El Municipio de Río Grande sostiene y fortalece estos espacios de recreación y aprendizaje, entendiendo al deporte como una herramienta fundamental para promover hábitos saludables, fortalecer vínculos y construir comunidad en toda la ciudad.