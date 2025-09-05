El Municipio llevó adelante el cierre de «Diversión en Grande»

La jornada fue especialmente pensada para niñas y niños con diversidad funcional y sus familias para que disfruten de un espacio de juego accesible, respetuoso y libre de sobrecarga sensorial en Río Grande.

En el marco del Mes de las Infancias, el Municipio de Río Grande llevó adelante el cierre de las jornadas de «Diversión en Grande», destinada a infancias y familias que transitan la diversidad funcional. La misma se desarrolló el sábado 30 de agosto en el Gimnasio Juan Manuel de Rosas y contó con la participación de alrededor de 80 niños y niñas que disfrutaron de juegos, sorteos y diversas propuestas lúdicas orientadas a promover la recreación y el encuentro en comunidad.

La iniciativa fue organizada de manera conjunta por las Secretarías de Género y Desarrollo Comunitario, Gestión Ciudadana y la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo. Su realización responde al diálogo permanente con las familias, quienes destacan la importancia de contar con entornos seguros y adaptados a las necesidades de cada niño y niña.

Durante la jornada, muchas familias se sumaron con disfraces y accesorios divertidos, aportando color y alegría a la celebración.

Con este tipo de propuestas, el Municipio de Río Grande reafirma su compromiso de acompañar a las familias y seguir construyendo, durante todo el año, una ciudad más accesible, inclusiva y empática.