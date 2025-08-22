El Municipio de Río Grande invita este sábado a una nueva edición de «Diversión en Grande»

El Municipio de Río Grande continuará celebrando el Mes de las Infancias, junto a las niñas y niños de la ciudad. Motivo por el que se invita a las familias a ser parte de esta propuesta.

El Municipio concibe al Mes de las Infancias como una oportunidad ideal para que las familias riograndenses se reúnan y compartan momentos de calidad. Es por ello que, durante este mes de agosto, se realizan diversas actividades y encuentros para el disfrute de las y los más pequeños.

En este marco, el próximo sábado 23 de agosto, a partir de las 15, en el Gimnasio Margen Sur (Wonska 429), se llevará adelante una nueva edición de «Diversión en Grande». Habrá juegos, artistas, shows en vivo, inflables, sorteos y mucha diversión para disfrutar de un día de fiesta, emoción y alegría en comunidad.

A través de esta iniciativa, el Estado Municipal promueve actividades y espacios para que las niñas y niños riograndenses socialicen, compartan y creen momentos de calidad a través del juego y la recreación.