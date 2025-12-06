El Municipio de Río Grande invita al cierre anual de las Escuelas Deportivas Municipales

El Municipio de Río Grande convoca a todas las familias y a la comunidad en general a participar del Cierre Anual de las Escuelas Deportivas Municipales, el cual se realizará este domingo 7 de diciembre, desde las 15:30 horas, en el marco de la previa del tradicional Encendido del Arbolito.

Durante la jornada habrá una amplia propuesta de actividades recreativas y deportivas pensadas para todas las edades, entre ellas tirolesa, palestra, newcom, tejo, carrera de obstáculos y circuitos de destreza, promoviendo el juego, el movimiento y la participación comunitaria.

Las Escuelas Deportivas Municipales son una política pública consolidada que garantiza el acceso al deporte, la recreación y la actividad física, favoreciendo la inclusión, el bienestar integral y la construcción de vínculos entre los vecinos y vecinas de la ciudad.

En este sentido, la directora general de Deportes, Antonela Soto, expresó que “este cierre es una fiesta para toda la comunidad. Cada actividad refleja el esfuerzo, la constancia y la alegría con la que cientos de vecinos y vecinas participaron durante el año. Queremos que las familias se acerquen, disfruten y sean parte de este encuentro que combina deporte, celebración y el espíritu del Encendido del Arbolito”.