El Municipio de Río Grande invita a una jornada de aquagym

El Municipio de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, invita a vecinos y vecinas a participar de una jornada abierta de Aquagym que se llevará adelante el próximo sábado 30 de agosto en el Natatorio “Eva Perón”.

La actividad está destinada a personas mayores de 18 años y contará con dos turnos disponibles: a las 10:00 y a las 11:00 horas.

Para participar, las y los interesados deberán contar con la revisación médica, que se podrá realizar en el mismo Natatorio de lunes a viernes de 7 a 22 horas, hasta el viernes 29 inclusive. El día de la actividad se requerirá asistir con malla deportiva, gorro de natación, toalla y ojotas o algún calzado similar para transitar en las instalaciones.

La inscripción se realizará a través del siguiente formulario web: https://bit.ly/4lESgjG. Asimismo, dicho sábado se solicita concurrir 10 minutos antes del inicio para confirmar la asistencia.

Con esta propuesta, el Municipio continúa promoviendo hábitos saludables y fomentando el deporte como herramienta de integración y bienestar para la comunidad.