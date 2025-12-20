El Municipio de Río Grande fue reconocido por su compromiso con los estudiantes

El Municipio de Río Grande recibió un reconocimiento por su acompañamiento en el desarrollo de pasantías educativas destinadas a estudiantes de nivel secundario, reafirmando su compromiso con la formación, la inclusión y el fortalecimiento del vínculo entre el ámbito educativo y el mundo del trabajo. Asimismo, el Municipio colabora de manera sostenida con prácticas profesionalizantes para estudiantes de nivel superior, ampliando las oportunidades de formación en contextos reales de desempeño laboral.

Durante el año 2025, un total de 215 estudiantes de nivel secundario y superior realizaron pasantías educativas y prácticas profesionalizantes en distintas áreas municipales, provenientes de diversas instituciones educativas de la ciudad. Entre ellas se destacan: Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), Universidad Siglo XXI, Instituto de Actividades Deportivas Argentinas, Instituto Técnico Superior TECLAB, Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), EMEI, CPET, CIERG, Colegio Cono Sur, CENT Nº 35 y EDEI.

El reconocimiento tuvo lugar en el marco del acto de egresados de los 7º años de la orientación Maestros Mayores de Obra (MMO) del Colegio Provincial de Educación Técnica (CPET), espacio en el que se puso en valor el recorrido de las y los estudiantes del nivel secundario y el acompañamiento de las instituciones que apuestan a su desarrollo educativo y laboral, destacándose especialmente el compromiso del Municipio de Río Grande.

A través de estas pasantías educativas y prácticas profesionalizantes, el Municipio promueve experiencias de aprendizaje en entornos reales de trabajo, contribuyendo a la adquisición de saberes técnicos y al fortalecimiento de las trayectorias educativas de las y los jóvenes.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa impulsando políticas públicas que acompañan la educación, generan oportunidades y potencian el futuro de las y los riograndenses.