El Municipio de Río Grande celebra la lactancia materna

Se desarrollarán diversas propuestas durante todo el mes de Agosto. De esta forma, se acompaña a las familias riograndenses y a las infancias, con el objetivo de promover la buena salud.

Desde el Municipio de Río Grande se llevarán adelante diferentes acciones en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, bajo el lema: “Prioricemos la lactancia materna: construyendo sistemas de apoyo sostenibles”.

Los encuentros comenzarán el lunes 11 de agosto con la charla informativa y lúdica «Apoyo a la lactancia Materna: un desafío de toda la comunidad», que tendrá lugar de 08:30 a 12:00 horas en la sala de espera del Centro Municipal de Salud N.º 1. La actividad estará abierta a la comunidad.

El martes 12 de agosto la propuesta se trasladará al Laboratorio Municipal de Análisis Clínicos y Biología Molecular, donde a partir de las 08:00 horas se desarrollará la misma actividad destinada al público que asiste al servicio, con el objetivo de sensibilizar y brindar herramientas en torno a la temática.

Por otro lado, el miércoles 13 de agosto, la propuesta se replicará de 08:30 a 12:00 horas en el Centro Municipal de Salud N.º 2, fortaleciendo así el acceso a la información en distintos espacios de atención primaria.

Finalmente, el jueves 14 de agosto, en Casa de María, se llevará a cabo la charla “Lactancia Materna: la importancia del apoyo sostenible”, a partir de las 14:00 horas, también abierta a la comunidad.

De igual manera, se llevara a cabo la charla “Lactancia Materna: un desafío de toda la comunidad” en el Centro Municipal de Salud N.º 3 el 20 de agosto a las 14:00 a 15:00 horas.

En tanto, la charla «Apoyo a la lactancia materna: un desafío de toda la comunidad” en el Centro Municipal de Salud N.º 4 será el 25 de agosto a las 10:30 horas.

Desde el Estado Municipal se concibe a la lactancia como un pilar fundamental para la salud de las personas. Asimismo, se destaca la labor que se lleva adelante al informar, educar y empoderar a la comunidad a través de espacios como Casa de María, que acompañan a las familias riograndenses.