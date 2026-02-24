El Municipio de Río Grande ampliará sus servicios de salud

El intendente Martín Perez anunció que el 2026 será el año de consolidación y profundización del modelo de salud municipal, con una agenda enfocada en ampliar servicios, incorporar tecnología y fortalecer la prevención.

RIO GRANDE.- “No nos conformamos con resistir. Pese al contexto adverso, Río Grande sigue avanzando”, afirmó el Intendente en el mensaje que brindó en ocasión de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

Entre los principales anuncios adelantó la extensión del Laboratorio Municipal con anexos en Chacra XI y Chacra XIII; la incorporación de tecnología GeneXpert para el diagnóstico temprano de HPV; la cobertura odontológica completa en todos los centros municipales; y la puesta en marcha de un programa específico ante el aumento de casos de sífilis, que ampliará los testeos y reforzará las campañas de prevención. Asimismo, confirmó que Río Grande liderará la formación provincial en salud mental, con especial énfasis en infancias y adolescencias.

“Hace años sostenemos una salud pública que es referencia en la Patagonia. El 2026 será el año de consolidación de un modelo autónomo, moderno, de calidad y profundamente humano”, sostuvo el Intendente, remarcando que la planificación sanitaria no se detiene pese a las dificultades económicas nacionales.

Perez recordó que durante el último año el Municipio destinó más de 10.000 millones de pesos al fortalecimiento del sistema municipal de salud, donde se llevaron adelante 275.000 atenciones en 15 dispositivos distribuidos en la ciudad. “No se trata de una estadística más, sino de vecinos y vecinas que acceden a consultas, estudios, tratamientos y acompañamiento integral”, expresó.

El Intendente señaló que el sistema municipal se consolida como un pilar fundamental para miles de familias riograndenses en un contexto social que se traduce en mayores demandas sobre la salud pública. Detalló que el 40% de las prestaciones correspondieron a pacientes sin cobertura que accedieron a través del Plan Sumar y el 30% a afiliados de OSEF, lo que implicó una inversión municipal cercana a los 3.000 millones de pesos para sostener la atención ante la falta de compensación de la obra social provincial.

Perez renovó el reclamo institucional a OSEF para la firma del convenio de compensación prestacional. “Es lo que manda la ley. Es lo que hacemos con otras obras sociales y prepagas. No interrumpimos la atención porque la salud es un derecho, pero también es nuestra responsabilidad defender el presupuesto de los riograndenses” afirmó, subrayando que se trata de una cuestión de justicia institucional y no de una disputa política.

También destacó el crecimiento de las políticas de salud mental, área en la que el Municipio invierte más del 12,25% del presupuesto sanitario y cuenta con un equipo de más de 30 profesionales, el más amplio de la provincia. Recordó los cursos de prevención del suicidio, que convocaron a 3.500 personas, el Congreso Internacional sobre la temática con más de 4.100 inscriptos, la inauguración del Centro de Abordaje Integral en Consumos Problemáticos “Hermana Carla Riva” -donde ya se otorgaron más de 2.150 turnos- y el programa de salud visual infantil, que concretó 1.700 atenciones y la entrega de más de 800 anteojos.

“Mientras algunos creen que el equilibrio fiscal se logra recortando programas y debilitando sistemas públicos, nosotros creemos que se alcanza gestionando con eficiencia sin resignar derechos”, concluyó el Intendente.