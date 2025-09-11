El Municipio de Río Grande agasajó a maestras y maestros en su día

En el marco del Día del Maestro, que se celebra cada 11 de septiembre en nuestro país, el Municipio de Río Grande agasajó a docentes de escuelas primarias y jardines, de gestión pública como privada.

Las instituciones de la ciudad recibieron presentes para que las maestras y maestros compartan en su día.

Desde el Estado Municipal se reconoce la labor diaria, el compromiso y la dedicación de los y las docentes en la formación de las niñas y niños riograndenses, quienes transmiten valores para seguir construyendo una comunidad solidaria que defiende la educación pública y de calidad para el presente y para las futuras generaciones.