Actualidad

El Municipio de Río Grande agasajó a maestras y maestros en su día

jueves 11 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
En el marco del Día del Maestro, que se celebra cada 11 de septiembre en nuestro país, el Municipio de Río Grande agasajó a docentes de escuelas primarias y jardines, de gestión pública como privada.

Las instituciones de la ciudad recibieron presentes para que las maestras y maestros compartan en su día.

Desde el Estado Municipal se reconoce la labor diaria, el compromiso y la dedicación de los y las docentes en la formación de las niñas y niños riograndenses, quienes transmiten valores para seguir construyendo una comunidad solidaria que defiende la educación pública y de calidad para el presente y para las futuras generaciones.

