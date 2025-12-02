El Municipio afianza la soberanía educativa con la entrega del mapa bicontinental

El Municipio de Río Grande realizó la entrega de cuadros con el mapa bicontinental de la República Argentina a las instituciones públicas de nivel primario y secundario de la ciudad. La iniciativa fue impulsada por la Dirección General de Cooperación y Asuntos Estratégicos, desarrollada de manera articulada con la Subsecretaría de Educación y Formación para el Desarrollo y la Dirección de Juventudes, reafirmando así el compromiso municipal con la construcción de una ciudadanía consciente y comprometida con la defensa de la soberanía.

El objetivo de esta acción es que las y los estudiantes reconozcan el mapa bicontinental en toda su extensión, incorporando la dimensión integral de la provincia grande, la cual incluye las Islas del Atlántico Sur y la Antártida.

En esta misma línea, desde la Dirección General de Cooperación y Asuntos Estratégicos se proyectan jornadas formativas junto a docentes bicontinentales y al Centro de Veteranos “Malvinas Argentinas”, orientadas a fortalecer los conocimientos de estudiantes y comunidades educativas sobre la Causa Malvinas, la importancia y el rol estratégico del Atlántico Sur y del sector antártico.

“Profundizar estas acciones es clave para que las y los estudiantes crezcan internalizando la dimensión estratégica de la provincia grande. Incorporar el mapa bicontinental en las aulas no es solo un gesto educativo, sino una forma concreta de fortalecer desde la infancia la conciencia soberana y el compromiso con la defensa de nuestro territorio”, señaló Ariel Rodríguez, director general de Cooperación y Asuntos Estratégicos.

El Municipio de Río Grande reafirma su misión de visibilizar y defender la Causa Malvinas, promoviendo la formación de nuevas generaciones en temáticas vinculadas a la soberanía, los recursos naturales y la geopolítica del Atlántico Sur y la Antártida. En un escenario internacional atravesado por tensiones permanentes, Río Grande continúa consolidándose como la Ciudad de la Soberanía.