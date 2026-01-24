El Municipio colocó un nuevo cartel de bienvenida en el acceso a la ciudad

La nueva señalética se encuentra ubicada en un punto estratégico en el ingreso a la ciudad y busca dar una cálida bienvenida a quienes llegan por vía terrestre, promoviendo a Río Grande como destino turístico y como la puerta de entrada al Fin del Mundo.

El Municipio de Río Grande colocó un nuevo cartel de bienvenida en el acceso a la ciudad, con el objetivo de recibir a quienes nos visitan reforzando la identidad local y la imagen de puerta de entrada a Tierra del Fuego -Fin del Mundo.

La señalética fue instalada en un punto estratégico del sector de la circunvalación, un espacio clave para quienes ingresan por ruta, invitando a los turistas a ingresar a Río Grande y conocer todo lo que nuestra ciudad tiene para ofrecer.

Si bien el cartel da la bienvenida, también brinda información sobre los principales servicios con los que cuenta la ciudad con el objetivo de que, quienes ingresan por vía terrestre, elijan quedarse y hacer uso de la amplia oferta local, la cual incluye propuestas gastronómicas, culturales, alojamientos y servicios esenciales como estaciones de combustible.

Dicha iniciativa se enmarca en una política municipal orientada a seguir fortaleciendo el desarrollo turístico, visibilizar a Río Grande como destino y acompañar al sector, entendiendo al turismo como una actividad estratégica para la economía local.

A través de estas acciones, el Estado Municipal continúa trabajando en acciones que ponen en valor a nuestra ciudad, mejoran la experiencia de quienes nos visitan y Río Grande se consolida como un punto clave de acceso, permanencia y disfrute dentro de la provincia.