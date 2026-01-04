El municipio brindará dos jornadas de orientación vocacional para jóvenes

El Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud Mental —dependiente de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones—, invita a las y los jóvenes a participar de dos jornadas de orientación vocacional que se llevarán a cabo en la Casa de Jóvenes.

La actividad está dirigida a estudiantes del último año del nivel secundario y a quienes ya hayan finalizado sus estudios, con el objetivo de brindar acompañamiento y apoyo en la toma de decisiones vinculadas al futuro profesional y ocupacional.

Las jornadas se desarrollarán los viernes 16 y 23 de enero, y están pensadas especialmente para aquellas personas que no pudieron asistir a los talleres realizados durante el mes de julio. A lo largo de los encuentros se trabajará en la exploración de intereses personales, se brindará información actualizada sobre la oferta académica disponible a nivel local —tanto en modalidades presenciales como a distancia— y se promoverá la reflexión en torno a la construcción del proyecto de vida.

El equipo técnico acompañará a las y los participantes en el proceso de autoconocimiento y toma de decisiones, ofreciendo herramientas que faciliten la elección vocacional desde una mirada integral y respetuosa de cada trayectoria.

Las y los interesados en participar deberán inscribirse una sola vez, para la jornada del viernes 16 de enero, de manera presencial en la Casa de Jóvenes (Isla de los Estados 1195) o comunicarse al teléfono 436223. La inscripción habilitará la participación en ambas jornadas.

De esta manera, el Municipio de Río Grande reafirma su compromiso con el acompañamiento a las juventudes, promoviendo espacios que fortalezcan la construcción de proyectos de vida y el desarrollo de la comunidad.