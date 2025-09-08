El Municipio amplía el acompañamiento a clubes

Más de un centenar de instituciones deportivas participaron de una reunión convocada por el Municipio de Río Grande, en la que se presentaron nuevas herramientas y recursos destinados al fortalecimiento de los clubes y al acompañamiento integral de adolescentes.

RÍO GRANDE.- Durante el encuentro, se formalizó la asignación de horarios para el uso de espacios deportivos municipales y se compartieron detalles del “Programa de Acompañamiento Integral a Adolescentes”, presentado por el subsecretario de Salud, Agustín Pérez, junto a su equipo. El programa facilitará el acceso de jóvenes deportistas a profesionales de la salud, de la nutrición, la salud mental y otras especialidades. Además, se coordinará con los diferentes clubes la posibilidad de realizar el apto físico a los deportistas de Río Grande en los centros municipales de salud.

La subsecretaria de Participación Ciudadana, Débora Galichini, puso a disposición los dispositivos del área dirigidos a juventudes, como el nuevo Espacio Joven en el sector sur de la ciudad y los Centros Comunitarios Municipales (CCM).

El subsecretario de Deportes, Diego Radwanitzer, destacó “el crecimiento sostenido del deporte en la ciudad” y el compromiso de los dirigentes: “Sin clubes no hay deporte» Por eso subrayo que «uno de los pilares principales del modelo de gestión deportiva que llevamos adelante es el fortalecimiento de las instituciones deportivas”.

También acompañaron la reunión el concejal Jonatan Bogado; la directora general de Deportes, Antonela Soto; las doctoras Adriana Zoffoli y Emilia Blandini; y la directora del área de Salud Mental, Andrea Manavela. Además, se invitó a las instituciones a participar del próximo Congreso Internacional de Prevención del Suicidio.

El trabajo articulado entre las distintas áreas municipales y las instituciones deportivas permite consolidar políticas públicas que promueven el bienestar integral de la comunidad.