El Municipio agasajó a recién nacidos y niños y niñas que se encuentran internados

domingo 17 de agosto de 2025
Diario El Sureño
En el marco de las actividades por el Mes de las Infancias, el Municipio de Río Grande llevó adelante una emotiva entrega de regalos y muñecos confeccionados por estudiantes y profesoras de los talleres de corte y confección, patchwork y pintura, que se dictan en el Centro Cultural Alem.

La entrega fue encabezada por la subsecretaria de Género, Luz Torres, la subsecretaria de Educación y Formación para el Desarrollo, Sara Pindek; la directora General de Evaluación y Formulación de Políticas Sociales, Silvia González y la coordinadora de Políticas Públicas de Cuidado, Belén Porcu.

Los presentes fueron destinados a las y los recién nacidos y nacidas del Hospital Regional Río Grande y del CEMEP, así como también a los niños y niñas que se encuentran internados en el área de pediatría de ambas instituciones.

De esta manera, el Municipio acompañó a las familias en esta fecha tan especial, celebrando a las infancias y poniendo en valor el trabajo colectivo de la comunidad riograndense.

