El Municipio agasajó a recién nacidos y niños y niñas que se encuentran internados

En el marco de las actividades por el Mes de las Infancias, el Municipio de Río Grande llevó adelante una emotiva entrega de regalos y muñecos confeccionados por estudiantes y profesoras de los talleres de corte y confección, patchwork y pintura, que se dictan en el Centro Cultural Alem.

La entrega fue encabezada por la subsecretaria de Género, Luz Torres, la subsecretaria de Educación y Formación para el Desarrollo, Sara Pindek; la directora General de Evaluación y Formulación de Políticas Sociales, Silvia González y la coordinadora de Políticas Públicas de Cuidado, Belén Porcu.

Los presentes fueron destinados a las y los recién nacidos y nacidas del Hospital Regional Río Grande y del CEMEP, así como también a los niños y niñas que se encuentran internados en el área de pediatría de ambas instituciones.

De esta manera, el Municipio acompañó a las familias en esta fecha tan especial, celebrando a las infancias y poniendo en valor el trabajo colectivo de la comunidad riograndense.