El Municipio acompañó la inauguración de la sede de Clínica San Jorge en Río Grande

El Municipio de Río Grande, a través del secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro; el subsecretario de Salud, Agustín Perez; y la directora de Comercio e Industria, Valeria Sánchez, acompañó la inauguración de la nueva sede de la Clínica San Jorge en la ciudad.

El nuevo centro médico, ubicado en Alférez Mackinlay 735, frente al Hospital Regional, cuenta con un edificio de cuatro pisos que incorpora equipamiento de última generación y múltiples especialidades, entre ellas cardiología, gastroenterología, dermatología, nutrición, otorrinolaringología y medicina general para adultos. Además, dispondrá de un laboratorio de alta complejidad y un área destinada a estudios de diagnóstico en medicina nuclear.

Con esta apertura, Clínica San Jorge -institución con casi cinco décadas de trayectoria en la provincia- amplía su presencia territorial y refuerza su compromiso con brindar una atención de calidad a los fueguinos, evitando traslados innecesarios a otras localidades.

En este marco, el Municipio formalizó la entrega de la habilitación comercial y obsequió una fotografía de la ciudad, recibida por el Dr. Carlos Sánchez Pósleman, Director de Clínica San Jorge, como símbolo de acompañamiento a este nuevo espacio de salud.

Al respecto, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, declaró que: “celebramos y ayudamos, facilitando y simplificando trámites burocráticos, para que esta inversión privada se pueda dar en Río Grande. Esto significa actividad económica, empleo y mayor infraestructura de servicios a los que pueden acceder nuestros vecinos.“.

Por su parte, el subsecretario de Salud, Agustin Perez, expresó que: «es una alegría enorme contar en la ciudad con un nuevo servicio de salud tan necesario para los vecinos.Trabajar en articulación público privado en políticas sanitarias, es necesario como estado municipal y fundamental para que el sistema de salud se fortalezca»

De esta manera, el Municipio de Río Grande acompaña la consolidación de propuestas de salud que se suman a la infraestructura existente, con el objetivo de fortalecer el acceso a servicios médicos para toda la comunidad.