El Municipio acompaña las conexiones de agua y cloacas en Altos de la Montaña

El Municipio de Tolhuin mantuvo una reunión con vecinos y vecinas del Barrio Altos de la Montaña para coordinar el avance de las conexiones intralote de agua potable y red cloacal, trabajos que se llevan adelante con maquinaria municipal.

TOLHUIN.- Se trata de un paso fundamental para el saneamiento y la mejora en la calidad de vida de las familias del sector, que desde su conformación en 2019 carecía de estas infraestructuras básicas. Cabe recordar que el barrio fue inscripto oportunamente en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), lo que permitió impulsar su regularización y, con los avances actuales, dejaría de estar incluido en dicho registro.

La concreción de estas obras es celebrada por la comunidad, ya que garantiza el acceso a servicios esenciales y marca un hito en la integración plena del barrio al entramado urbano de Tolhuin.

En el encuentro participaron el Intendente Daniel Harrington, la secretaria de Gobierno Ana Paula Cejas, la Secretaria de Administración y Abordaje Territorial Valeria Sandoval, la Subsecretaria Isabella Alfonso, el secretario de Planificación y Desarrollo Urbano, arq. Hugo Gómez, el coordinador de Servicios Públicos Jorge Bascuñan, junto a vecinos y vecinas barrio.

“Acompañamos el completamiento de un nuevo barrio municipal como es Altos de la Montaña, con 140 nuevos vecinos los cuales poseen todos los servicios, tal como lo hicimos con la realización de la obra de gas. Esto nos permite seguir proyectando sobre saneamiento en otros barrios. Además, viene aparejado del saneamiento catastral, lo cual nos ayuda no solo a identificar los problemas de infraestructura sino también resolver la cuestión dominial y elevar la calidad de vida de los vecinos”, expresó el Secretario de Planificación y Desarrollo Urbano, Arq. Hugo Gómez.

A su vez, Jorge Bascuñan manifestó que “desde la coordinación de servicios públicos se venía acompañando oportunamente este barrio cuando se realizó el tendido de electricidad el cual fue realizado en conjunto con la DPE hace dos años atrás y en lo que sería el reparto de agua a la fecha, servicios que estamos próximos a analizar su finalización en virtud que ya se tiene el agua potable. A su vez desde la coordinación estuvimos colaborando con la obra de tendido de agua y cloacas en el barrio”.

Estos trabajos se enmarcan en el compromiso municipal de acompañar y fortalecer el desarrollo de todos los barrios, priorizando aquellos que históricamente han estado más postergados.