El Municipio acompaña el verano en la ciudad

El Municipio llevó adelante el cierre del 2° grupo de las Colonias Deportivas de Verano 2026, con una amplia convocatoria de niños, adolescentes y adultos mayores de distintos barrios de la ciudad.

RIO GRANDE.- Esta propuesta se consolida como una política pública orientada a promover el deporte, la recreación y la inclusión social durante la temporada estival.

En esta oportunidad, las actividades de cierre se desarrollaron en el Polideportivo Carlos Margalot y en el Centro Deportivo Municipal, donde las y los participantes compartieron una jornada de juegos y propuestas recreativas, tanto al aire libre como en espacios cerrados, acompañados por sus familias.

Las Colonias Deportivas de Verano se llevan adelante en múltiples espacios municipales: Centro Deportivo Municipal, Polideportivo Carlos Margalot, Gimnasio Juan Manuel de Rosas, Gimnasio Malvinas Argentinas y Gimnasio Margen Sur.

Además de las colonias tradicionales, el Municipio impulsa actividades de deporte adaptado y propuestas destinadas a adultos mayores, garantizando el acceso al deporte y a una vida saludable para los riograndenses.

A través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, más de 6.000 menores ya participaron de esta iniciativa durante el verano, un número histórico que proyecta que más de 9.000 vecinos formarán parte de las colonias a lo largo de la temporada 2026.

Perez, en el Natatorio

Por su parte, el intendente Martín Perez visitó el Natatorio Municipal “Eva Perón” durante una jornada de pileta libre, donde vecinos y vecinas de la ciudad accedieron a las instalaciones a través del nuevo sistema de turnos implementado, por primera vez, con el objetivo de ampliar y garantizar el acceso al deporte y a la recreación.

Esta modalidad está destinada a personas que no son socias del natatorio y permite que, diariamente, hasta 600 vecinos puedan disfrutar de la pileta libre, ordenando la demanda y asegurando condiciones adecuadas de uso para toda la comunidad.

Durante la recorrida, el Intendente dialogó con familias, jóvenes y adultos que se encontraban utilizando el espacio, destacando la importancia de generar políticas públicas que promuevan la inclusión, la actividad física y el disfrute de los espacios municipales.

Hasta la fecha, con el sistema de turnos se obtuvo una amplia respuesta por parte de la comunidad: durante enero, alrededor de 11 mil personas ya asistieron a las jornadas de pileta libre, lo cual refleja la necesidad y el interés de los vecinos por contar con más alternativas de acceso al natatorio.