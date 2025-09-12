El Municipio acercó beneficios a estudiantes de la UNTDF

La sede de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego en Río Grande fue escenario de una jornada organizada por el Municipio, a través de la Dirección de Juventudes y la Dirección de Transporte. El encuentro tuvo como objetivo acercar a los y las estudiantes herramientas que faciliten su acceso a derechos y beneficios educativos.

RIO GRANDE.- La jornada se llevó a cabo el pasado viernes 5 de septiembre y contó con la presencia de Mariano Hermida, rector de la UNTDF; junto a Gonzalo Ferro, secretario de Gestión Ciudadana; Débora Galichini, subsecretaria de Participación Ciudadana; y Franco Ciarlante, director de Juventudes.

Durante la actividad, se realizaron altas y renovaciones del Boleto Estudiantil gratuito de transporte mediante el Punto SUBE. Al mismo tiempo, se habilitaron inscripciones a la beca municipal de fotocopias “Sigo Aprendiendo”, que brinda a los estudiantes la posibilidad de acceder a material de estudio impreso sin costo.

El secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, destacó que “desde el Municipio tenemos un fuerte compromiso con la universidad pública, gratuita y de calidad. Jornadas como esta permiten acercar de manera directa los beneficios que garantizan condiciones más justas y equitativas para que los estudiantes puedan desarrollarse y continuar sus trayectorias educativas”.