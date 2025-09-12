Educación

El Municipio acercó beneficios a estudiantes de la UNTDF

viernes 12 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
La sede de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego en Río Grande fue escenario de una jornada organizada por el Municipio, a través de la Dirección de Juventudes y la Dirección de Transporte. El encuentro tuvo como objetivo acercar a los y las estudiantes herramientas que faciliten su acceso a derechos y beneficios educativos.

RIO GRANDE.- La jornada se llevó a cabo el pasado viernes 5 de septiembre y contó con la presencia de Mariano Hermida, rector de la UNTDF; junto a Gonzalo Ferro, secretario de Gestión Ciudadana; Débora Galichini, subsecretaria de Participación Ciudadana; y Franco Ciarlante, director de Juventudes.

Durante la actividad, se realizaron altas y renovaciones del Boleto Estudiantil gratuito de transporte mediante el Punto SUBE. Al mismo tiempo, se habilitaron inscripciones a la beca municipal de fotocopias “Sigo Aprendiendo”, que brinda a los estudiantes la posibilidad de acceder a material de estudio impreso sin costo.

El secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, destacó que “desde el Municipio tenemos un fuerte compromiso con la universidad pública, gratuita y de calidad. Jornadas como esta permiten acercar de manera directa los beneficios que garantizan condiciones más justas y equitativas para que los estudiantes puedan desarrollarse y continuar sus trayectorias educativas”.

