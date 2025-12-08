El móvil de Hábitat está en los barrios para acercar soluciones a los vecinos

La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, continúa con el despliegue del móvil territorial en los distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de acercar trámites, brindar asesoramiento y fortalecer el acompañamiento a las familias de diferentes sectores.

En esta etapa, el equipo inició las jornadas en el barrio Andorra, específicamente en el sector de Peniel, donde permanecerá también la próxima semana. Luego, el móvil continuará su recorrida por el sector de La Pradera, ampliando la presencia municipal en la zona.

La secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Lorena Henriques Sanches, destacó que “este trabajo nos permite estar cerca de cada vecino y vecina, escucharlos, acompañarlos y llevar adelante trámites que muchas veces requieren desplazarse hasta la oficina. La presencia en territorio agiliza los procesos y garantiza un trato más directo y humano”.

Por esa razón, durante las jornadas personal municipal atiende consultas y gestiona distintos trámites como constancias para subsidios de gas, solicitudes de demarcación de lotes y otras gestiones habituales. La funcionaria remarcó además que “no solo resolvemos trámites, sino que también detectamos situaciones cotidianas entre vecinos, problemáticas con animales o necesidades específicas que requieren intervención o acompañamiento”.

En paralelo, se realiza un relevamiento domiciliario casa por casa, verificando la composición del grupo familiar y la situación del titular del lote. “Estos procedimientos son fundamentales porque forman parte del proceso previo a la regularización dominial. Es un trabajo serio, ordenado y necesario para seguir avanzando en soluciones habitacionales”.

Finalmente, Henriques Sanches subrayó la importancia de mostrar todas las facetas del trabajo territorial: “Hábitat no interviene únicamente en procesos de control o en situaciones vinculadas a ocupaciones. También estamos presentes en cada barrio brindando asesoramiento, contención y acompañamiento real”.