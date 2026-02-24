El ministro de Economía de Uruguay destacó el impacto positivo del acuerdo Mercosur-UE

El ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Gabriel Oddone, afirmó que el acuerdo comercial entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) implicará un hito positivo para su país y abogó por su rápida ratificación parlamentaria.

MONTEVIDEO (Xinhua/NA).- El funcionario aseguró, en diálogo con periodistas tras asistir a la comisión especial del Senado, que se ratificó por unanimidad el acuerdo que ahora pasará al plenario, y resaltó la importancia de su ratificación y aprobación parlamentaria “lo antes posible”.

En ese sentido, destacó “los niveles de acuerdo que en el país existen al respecto, en términos de abrir la economía y de seguir integrándonos al mundo, en un contexto tan complejo como este”.

El titular de la cartera de Economía explicó que la cancillería estudia desde hace años los efectos positivos y negativos del acuerdo.

“De todas maneras, yo sigo concentrándome en los efectos positivos. El arte de esto es que el efecto neto de este acuerdo es positivo para este país”, sostuvo.

Además, precisó que hay sectores que deben ser atendidos para “gestionar esencialmente su transición”.

“Seguimos trabajando, y créannos que el acuerdo va a ser, cuando lo miremos en 15 años, un antes y un después para Uruguay, si esto prospera de parte de los otros socios que tienen que aprobarlo”, concluyó.

Después de más de 25 años de negociaciones los dos bloques firmaron el acuerdo el 17 de enero en Asunción.

Los parlamentos de los cinco países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia) deberán ratificar el texto para que entre en vigor, mientras que del lado europeo la aprobación corresponde al Parlamento Europeo y no a los legislativos nacionales porque se trata de una competencia exclusiva de la UE.

Según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas, el acuerdo comercial establece una zona de libre comercio que reúne economías que representan el 20 por ciento del Producto Bruto Interno (PIB) mundial.

