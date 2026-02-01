El Ministerio de Trabajo ofrece formación gratuita de oratoria y comunicación

El Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia informa que se encuentran abiertas las inscripciones para dos propuestas de formación gratuita dirigidas a la comunidad: el curso de “Oratoria para la Búsqueda de Empleo” y el taller “La comunicación como herramienta de intervención en conflictos laborales”. Ambas actividades se desarrollarán el miércoles 4 de febrero en el Merendero Solidario “Caritas Felices”, ubicado en la calle Almirante Irízar 784, del Barrio Malvinas de Ushuaia.

El curso de Oratoria para la Búsqueda de Empleo se realizará en el horario de 14 a 15:30 horas. Está diseñado como un espacio dinámico y participativo que trabajará sobre la comunicación verbal y no verbal, y el uso de la voz como herramienta fundamental. Su objetivo principal es que los participantes adquieran recursos para expresarse con mayor claridad, seguridad y efectividad en instancias clave como entrevistas laborales, presentaciones personales y otras situaciones propias del proceso de búsqueda de empleo.

Posteriormente, de 15:30 a 17 horas, se dictará el taller “La comunicación como herramienta de intervención en conflictos laborales”. En esta capacitación se abordarán conceptos y herramientas para gestionar conflictos en el ámbito de trabajo. Se analizarán los tipos de conflicto, distintos modos de abordaje, técnicas de negociación y las etapas del proceso conflictivo. Mediante actividades dinámicas y situaciones prácticas, los participantes podrán incorporar estrategias para priorizar el diálogo, hacerlo manifiesto y avanzar hacia acuerdos constructivos, fortaleciendo así las habilidades para la convivencia y el trabajo en equipo.

Las actividades están dirigidas a personas mayores de 18 años. Los interesados pueden realizar su preinscripción completando el formulario en línea disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/W5Cw4HvqtFotVJjR9.

Como alternativa, también podrán inscribirse de manera presencial en la delegación del Ministerio de Trabajo y Empleo, sita en Juana Fadul N° 204, de lunes a viernes de 8 a 15:30 horas.