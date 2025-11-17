El Ministerio de Defensa chino critica la venta de armas estadounidenses a Taiwán

El Ministerio de Defensa Nacional de China criticó duramente hoy la reciente venta de armas estadounidenses a Taiwán por valor de 330 millones de dólares y prometió tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial.

PEKIN (Xinhua/NA).- En respuesta a una pregunta de los medios, el portavoz del ministerio, Zhang Xiaogang, afirmó que la venta de armas viola gravemente el principio de una sola China y los tres comunicados conjuntos China-Estados Unidos, interfiere flagrantemente en los asuntos internos de Pekín, socava la soberanía y sus intereses de seguridad y envía una señal sumamente negativa a las fuerzas separatistas independentistas de Taiwán.

“Estamos profundamente insatisfechos y nos oponemos firmemente a esto, y hemos presentado una enérgica protesta ante la parte estadounidense”, declaró Zhang.

El portavoz añadió que cualquier intento de apoyar la independencia de Taiwán por medios militares solo acarreará problemas, y que el plan de “utilizar a Taiwán para contener a China” está condenado al fracaso.

“Instamos a Estados Unidos a que cese de inmediato su acción ilícita de armar a Taiwán para evitar perjudicar el desarrollo de las relaciones entre ambos países y sus fuerzas armadas. Advertimos también a las autoridades del Partido Democrático Progresista que malgastar el dinero que el pueblo taiwanés ha ganado con tanto esfuerzo en la compra de armas no es más que un callejón sin salida, y que cualquier intento de lograr la independencia mediante fuerzas externas o resistir la reunificación por la fuerza está destinado al fracaso”, añadió.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Zhang Xiaogang, vocero del Ministerio de Defensa Nacional de China.