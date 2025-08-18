El miércoles serán los alegatos del juicio por abuso sexual

En la mañana de hoy comenzó en Tribunales de Río Grande el debate oral y no público donde se acusa a un hombre de abusar a dos menores. El acusado declaró ante el Tribunal. El próximo miércoles serán los alegatos de las partes.

RÍO GRANDE. – Hoy a la mañana un hombre de 63 años comenzó a ser juzgado en el Tribunal de Juicio en lo Criminal, acusado del delito de abuso sexual. Los hechos denunciados habrían sucedido en el 2018, en perjuicio de 2 menores de edad.

Al inicio del debate oral y no público el imputado, de nacionalidad paraguaya, declaró y brindó su versión de los hechos ante el tribunal. Luego se reprodujo el testimonio de las presuntas víctimas y también declararon una psicóloga forense y otro testigo requerido por las partes.

El próximo miércoles desde las 10:00 horas, comenzará la instancia de alegatos con la exposición de la Fiscal de Género, Mónica Macri. Después será el turno del Defensor Oficial, Eduardo Tepedino.

El Tribunal es presidido por Juan José Varela con vocalías de Eduardo López y Pedro Fernández (subrogante).