El Mes de las Infancias se festejó en la escuela de Estancia Sara

domingo 31 de agosto de 2025
En el marco del Mes de las Infancias, se llevó adelante una emotiva jornada solidaria y de intercambio de saberes en la Escuela Provincial Nº 11 “Pioneros Fueguinos”, ubicada en la Estancia Sara.

La propuesta fue organizada por el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, junto con la Subsecretaría de Cultura. Durante la actividad, se confeccionaron muñecos de tela destinados a agasajar a niños y niñas de la ciudad, reafirmando el compromiso de acompañar y celebrar su mes con creatividad, alegría y unión comunitaria.

Un papel fundamental tuvieron las alumnas de los Talleres de Patchwork y Corte y Confección del Centro Cultural Alem, quienes compartieron sus conocimientos con los y las estudiantes de la institución educativa rural. Gracias a su valiosa colaboración, la iniciativa pudo concretarse, convirtiéndose en un espacio de aprendizaje mutuo y de solidaridad.

En esta oportunidad, estuvo presente la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars, quien junto a su equipo destinará los muñecos a las infancias de la ciudad.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa construyendo comunidad a través de la cultura, la educación y el trabajo conjunto, fortaleciendo los lazos que nos unen como riograndenses.

