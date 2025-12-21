El Mercosur respaldó los derechos argentinos sobre Malvinas

En la 67° Cumbre del Mercosur, los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, junto al canciller de Bolivia y representantes de países asociados, aprobaron una declaración que respalda los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas.

El texto rechaza medidas unilaterales del Reino Unido vinculadas a la explotación de recursos naturales en la zona en disputa, recordando la incompatibilidad con la Resolución 31/49 de la ONU. Además, insta a nuevas gestiones y reconoce el derecho de Argentina a iniciar acciones legales contra actividades no autorizadas.